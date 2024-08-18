النـزاهـة تـكـشف هـدر أكـثـر مـن (12) مـليار ديـنار بتنفيذ مشاريع شبكات مجاري في المثنى

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (18 آب 2024) بتنفيذها عمليات ضبط لشبهات فساد ومغالاة في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري لثلاثة أقضية في محافظة المثنى، بلغ مجموع الهدر فيها أكثر من (12) مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريقا من مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى مراكز أقضية النجمي والهلال والسويفي لإجراء التحري والتدقيق بشبهات الفساد ومغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحي والأمطار المحالة إلى شركات عامة مختلفة".

وأضافت الهيئة، إن "تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى شخصت وجود هدر واضح في المال العام رافق تنفيذ تلك المشاريع، حيث كشف الفريق وجود زيادة مبالغ فيها بالأسعار الخاصة بالكشوفات التخمينية للمشاريع عن الأسعار في كشوفات المشاريع والفقرات نفسها التي نفذت بأوقات متقاربة في قضائي الرميثة والسلمان، حيث بلغت قيمة الهدر فيها (12,641,800,000)".

وتابعت أن "قيمة الهدر في مشروع شبكة مجاري الصرف الصحي والأمطار في قضاء النجمي بلغت (3,711,650,000) ثلاثة مليارات دينار من مجمل كلفته البالغة (15,762,181,000) مليار دينار، فيما بلغت قيمة الهدر في مشروع مجاري قضاء الهلال (4,613,200,000) أربعة مليارات دينار من مجمل قيمة المشروع البالغة (9,478,170,000) مليارات دينار، كما بلغت قيمة مشروع مجاري قضاء السوير (18,141,666,000) ثمانية عشر مليار دينار وقيمة الهدر فيه (4,316,950,000) أربعة مليارات دينار".

وأكدت أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة وفق مذكرات قضائية، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق المثنى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتحديد المقصرين".