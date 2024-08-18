الداخلية تحصي عدد الوافدين وتكشف "ميزة" لموسم الأربعينية الحالي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن "ميزة" لموسم الزيارة الاربعينية الحالي، فيما أحصت عدد الوافدين والمغادرين.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا لزيارة الأربعين، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي، إن "عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد بلغ أكثر من مليونين و200 ألف زائر"، لافتاً إلى أن "عدد المغادرين من الزائرين بلغ أكثر من 679 ألفاً"، مؤكداً أنه "لم تسجل أي خروقات أمنية حتى الآن والموقف الأمني جيد".

وبحسب ميري، فإن "ما يميز زيارة الأربعين لهذا العام قلة الحوادث المرورية"، مشيراً إلى "تسجيل أكثر من 28 ألف غرامة بحق السائقين المخالفين خلال يوم أمس فقط".

وبين، أن "إجمالي الحوادث المرورية من 10 آب ولغاية اليوم 39 حادثاً تسببت بـ9 وفيات وإصابة 29 آخرين".