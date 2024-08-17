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مليون زائر يدخلون حدود واسط باتجاه كربلاء المقدسة


أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، دخول مليون زائر إلى العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي.

وقال المياحي في بيان إن "قرابة مليون زائر دخل عبر منفذ زرباطية الحدودي حتى الآن، بكل سلاسة وانسيابية، بجهود جميع العاملين في المؤسسات الحكومية الأمنية والخدمية والإدارية".

وأضاف المياحي، "نتابع بشكل مستمر وميداني ومباشر حضورياً وإلكترونياً، ومن خلال منظومة الكاميرات، كل التفاصيل في منفذ زرباطية الحدودي وإجراءات تفويج الزائرين عبر المنفذ، والتي تجري بتنسيق عالٍ مع الجانب الإيراني الذي أوعز إلى مواطنيه بأداء مراسم الزيارة والعودة سريعاً، دون المكوث في كربلاء، من أجل التخفيف من شدة الزحام داخل كربلاء المقدسة، قبل يوم الـ20 من صفر".

وتابع:، "نعرب عن فخرنا بأهل الكرم والضيافة من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية وعطاء الآلاف من الشباب المتطوعين، وما يُقدم من جهود لا نظير لها في العالم أجمع"

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