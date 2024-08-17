رئيس الوزراء: محافظة صلاح الدين تتطلب جهوداً مضاعفة للارتقاء بواقعها الخدمي والاقتصادي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ صلاح الدين بدر محمود فحل.

واطلع السوداني حسب بيان لمكتبه الاعلامي على طبيعة سير المشاريع الخدمية والتنموية، وآليات تنفيذها، من أجل تحقيق جميع متطلبات إنجازها، وبما يوفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وفاءً من الحكومة بما تعهدت به في برنامجها الحكومي وأولوياته الأساسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن محافظة صلاح الدين، كانت من بين أولى المحافظات التي زارها بعد مباشرته مهماته التنفيذية في رئاسة الحكومة، وهي تتطلب جهوداً مضاعفة، لاكمال المشاريع الكبرى في المحافظة، وبما يساعد في الارتقاء بواقعها الخدمي والاقتصادي.