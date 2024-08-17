الحشد الشعبي ينتشر على الحدود الغربية لكربلاء المقدسة لتأمين المواكب الحسينية

افاد امر لواء 54 للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي، السبت، بان قوات من حشد الانبار انتشرت وبشكل غير مسبوق على حدود محافظة كربلاء المقدسة من الجهة الغربية للمحافظة لدواعي امنية.

وقال العيساوي في تصريح ل/ المعلومة/ ان "قوات الحشد الشعبي المتمركزة في محافظة الانبار اعدت خطة امنية لتأمين مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة من خلال فرض اجراءات امنية مشددة، بدءاً من قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة وصولا الى حدود المحافظة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".

واضاف ان "قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من الكمائن وسط انتشار امني كثيف لقوات الجيش والحشد الشعبي على المناطق الصحراوية القريبة من حدود محافظة كربلاء المقدسة لمنع اي حالة تسلل من قبل المجاميع الارهابية باتجاه مدن المحافظة"، مبينا ان "قوات من الحشد الشعبي نشرت نقاط امنية جديدة مع نصب خيم يتواجد فيها منتسبي قوات الحشد لحماية حدود المحافظة من اي اعتداء ارهابي يستهدف زوار اربعينية الحسين عليه السلام".

واكد ان "القوات الامنية اعادة انتشار قواتها على كافة مناطق غربي محافظة الانبار باتجاه حدود محافظة كربلاء المقدسة كإجراء احترازي لتأمين المواكب الحسينية"