العتبة العباسية تفتتح مركزا اعلاميا خاصة بزيارة الاربعين

افتتح قسم الإعلام في العتبة العبّاسية المقدّسة، مركزا اعلاميا مهمته تسهيل مهامّ الصحفيّين والمؤسّسات الإعلاميّة، المشاركة في تغطية مراسم الزيارة.

وقال رئيس القسم علي البدري، إن "القسم افتتح المركزَ الإعلاميّ لزيارة الأربعين بتوجيهٍ من المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، ومتابعةٍ من الأمين العام مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، لتقديم الخدمات للصحفيّين والمؤسّسات الإعلامية المشاركة في تغطية مراسم الزيارة".

وأضاف، أن "الملاكات الفنية في القسم بذلت جهوداً لتسهيل عمل الصحفيّين، لنقل وقائع الزيارة المباركة"، موضحاً أن "المركز الذي افتُتِح للسنة الثانية على التوالي بحلّةٍ جديدة، يتضمّن خطّة عملٍ تتوافق مع حجم الزيارة والزحف المليوني، وتوفير أماكن لإجراء المقابلات الصحفية، وأخرى لحفظ أجهزة وأمتعة الإعلاميّين".

وأكد البدري أن "المركز وفّر أيضاً أماكن خاصّة لاستراحة الإعلاميّين وتسهيل عملية تحرّكهم داخل العتبتَينِ المقدّستين وبين الحرمين الشريفين ومقترباتهما، موضحا ان الخطّة لهذا العام توسّعاً نوعياً من خلال افتتاح منصّتَين إضافيّتَين للقنوات الفضائية، لغرض إجراء المقابلات وتسجيل البرامج التلفزيونية في الهواء الطلق، من ثمّ نقل أجواء الزيارة بشكلٍ مباشر ووضع المُشاهِد في الأجواء الروحانية لمدينة كربلاء المقدّسة".

وأشار إلى أنه "من أجل تيسير عملية الحصول على الباجات وتصريحات التصوير، تمّ إطلاق تطبيق إلكترونيّ يسهّل عملية ملء البيانات وإشعار الصحفيّين بالخدمات والتغطيات المتوفّرة، حيث يستطيع الصحفيّ ملء الاستمارة قبل الوصول إلى المركز الإعلاميّ، ويستلم الترخيص حال وصوله