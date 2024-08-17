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تزامنا مع اقتراب زيارة الاربعين.. ممثل المرجعية العليا يفتتح الطابق الاول لمقام التل الزينبي


افتتح ممثل المرجعية الدينيا العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الطابق الأول لمقام التل الزينبي، بالتزامن مع اقتراب زيارة اربعين الامام الحسين (عليه السلام).

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، المهندس حسين رضا مهدي إنه "استنادا إلى توصيات المرجعية الدينية العليا، لاستنفار العدة والعدد خدمة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الطابق الأول لمقام التل الزينبي، تزامنا مع اقتراب أيام الأربعين".

وأوضح أن "مقام التل الزينبي يعد من اهم المناطق العبادية ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) حيث تمت التوسعة من (300) م2 الى (3300) م2 ويتكون من ثلاثة طوابق ونصف تعلوها قبة، فيما تمت مراعاة النقوش الحديثة التي تتوافق مع روحانية ورمزية المقام"

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