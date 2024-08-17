السوداني يؤكد أن الحكومة مهتمة بتقديم كامل الدعم للرياضة العراقية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة مهتمة بتقديم كامل الدعم للرياضة العراقية بمختلف أنشطتها، بما يدفعها نحو الارتقاء ورفع اسم العراق في المحافل الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي زيد فارس آل سلمان.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، دعمه جهودَ المركز وعمله في مجال التسويات والقضايا القانونية التي تخصّ الشأن الرياضي، من أجل الفصل في النزاعات الرياضية وحفظ حقوق الرياضيين