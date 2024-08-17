موظف حكومي يسرق ربع مليار دينار من مبالغ الضرائب في السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (17 آب 2024)، بقيام موظف حكومي بسرقة نحو ربع مليار دينار عراقي من أحد المنافذ الحدودية ضمن إدارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال المصدر إن "موظفا حكوميا يعمل في أحد المنافذ الحدودية منذ 15 عاما، اقدم على سرقة نحو ربع مليار دينار عراقي، فيما الجهات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وأضاف، أن "المبلغ المسروق هو من مبالغ الضرائب والواردات والرسومات المتجمعة من المعبر".