"أسايش" أربيل تحذر من توزيع الأسلحة النارية كهدايا خلال الحملات الانتخابية

حذر جهاز أمن أربيل أو ما يُعرف بـ"الاسايش"، اليوم السبت، (17 آب 2024)، من تقديم الأسلحة النارية كهدايا خلال الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية في كردستان.

وقال الجهاز في بيان إنه "بتوجيه من مدير آسايش أربيل اللواء بارزان قصاب، تقرر التعامل مع أي شخص أو جهة تقدم الأسلحة النارية كهدايا خلال الحملات الانتخابية، وفقا لقانون الأسلحة".

وأضاف: "نأمل أن تسير الحملات الانتخابية بسلاسة ولا يتخللها أي حادث"، داعيا "الجهات والأطراف والشخصيات السياسية إلى الابتعاد عن الترويج الانتخابي عبر تقديم الأسلحة كهدايا، لعدم قانونيته".

وشدد البيان على، أنه بخلاف ذلك "سيقدم المقصر إلى المحاكم عبر الادعاء العام ويتم محاسبته وفق قانون الأسلحة".

ووفقا للمادة 15 من المادة الأولى من قانون الأسلحة: "كل من استولى على سلاح ناري أو حمله أو باعه أو أصلحه أو صادره دون إذن بذلك. "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تبدأ من مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار".