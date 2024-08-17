افتتاح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت (17 آب 2024)، مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل.

وذكر بيان للوزارة أن "السعداوي افتتح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل".

واكد السعداوي بحسب البيان أن "افتتاح المطار جاء حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للعمل على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى المطار".

وكانت وزارة النقل، كشفت امس الجمعة (16 آب 2024)، عن آلية دخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تقسيم ممرات الدخول الى مطار بغداد الدولي 6 اقسام"، مبينة ان "إجراءات الدخول ستكون بشكل نظامي يتيح للمسافرين والمواطنين بالدخول لمطار بغداد الدولي لغرض الاستقبال والتوديع بدون طلب وثيقة وستكون بانسيابية عالية".

وأضافت ان "دخول مركبات الحمل والدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاثية وعجلات التكسي دون موديل 2023 غير مسموح".