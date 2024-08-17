القبض على شخصين بتهمة التلاعب بالأسعار في الديوانية

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية، اليوم السبت (17 آب 2024) ، القبض على شخصين بتهمة التلاعب بالأسعار في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية نفذت حملة في عموم المحافظة لمتابعة أسعار المواد الغذائية والخضروات ومعامل الثلج وبالاشتراك مع مفارز قيادة شرطة المحافظة والجهات ذات العلاقة والرقابة التجارية".

وأضافت أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين من المتلاعبين بالأسعار"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".