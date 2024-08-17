وزير الداخلية يعلن تخصيص (750) عجلة لنقل الزائرين بين النجف وكربلاء

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (17 آب 2024)، تخصيص (750) عجلة لنقل الزائرين بين النجف وكربلاء.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان إن "الشمري، تفقد ساحة نقل الزائرين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، حيث تم تخصيص (750) عجلة من عجلات قيادة قوات الحدود لنقل الزائرين بين المحافظتين، وأكد على تكثيف الجهود خاصة خلال وقت الذروة ، مشدداً على التعاون التام مع باقي الدوائر الخدمية".

وأضاف: "كما زار الشمري معامل الثلج التابعة لقيادة قوات الحدود، والتي تقوم بتوزيع مادة الثلج على المواكب والهيئات الحسينية، والمواطنين في محافظة النجف الأشرف، والتي تشارك في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".