الذكرى الـ5 لأدراج الزيارة الاربعينية على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

أدرجت منظمة اليونسكو للتراث، عام 2019، الزيارة الأربعينية في العراق، والخدمات التي تقدم فيها على قائمتها لـ"التراث الثقافي غير المادي".

ويقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، "نعيش الذكرى الخامسة لاهم قرار تاريخي وانساني لليونسكو عام 2019 في ادراج الزيارة الاربعينية والخدمات التي تقدم فيها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وزيارة الأربعين - وفق اليونسكو - هي ممارسة اجتماعية يتم تقديمها في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق حين تتلاقى مواكب الزوّار والحجيج أثناء طريقهم إلى مدينة كربلاء لزيارة ضريح الإمام الحسين.

تُعدّ هذه الممارسة الاجتماعية عنصراً محدّداً للهوية الثقافية للعراق، وهي فرصة كبيرة للأعمال الخيرية تتمثل من خلال العمل التطوعي والتماسك الاجتماعي، حيث يساهم عدد كبير من الناس بوقتهم ومواردهم لتزويد الحجاج بالخدمات المجانية على طول الطريق.

الغراوي يؤكد ان الزيارة الاربعينية هي أكبر مارثون انساني تاريخي في العصر الحديث شهد تسجيل مشاركة (100 مليون زائر عراقي وعربي وأجنبي) خلال السنوات الخمسة الأخيرة، مطالبا الحكومة والبرلمان بإصدار قرار لاعتبار الزيارة الاربعينية ارث ثقافي للعراق وتعريف المجتمع الدولي بمضامينها الانسانية والاخلاقية التي تجسد كرم العراقيين وتلاحمهم.