مشعان الجبوري في تغريدة غامضة: عليك المغادرة قبل الحادث

نشر السياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم السبت، منشوراً غامضاً على منصة "أكس".

وقال الجبوري في نص منشوره، "اذا شاهدت سائق الحافلة التي تستقلها قد اعطى المقود لولده ليعلمه السياقة، فعليك المغادرة قبل ان يتسبب الابن بحادث مروع ويجعل الركاب بين ميت ومكسر !؟".

يأتي ذلك في خضم خلافات بين مشعان الجبوري وحزب السيادة. فالجبوري أعلن عن تخويله من زعيم الحزب خميس الخنجر للتفاوض حول رئاسة البرلمان، فيما نفى الأخير ذلك.

وما أن مرت ساعات على نفي حزب الخنجر بتخويل الجبوري، حتى خرج الأخير في منشور على منصة أكس هدد فيه بفضح "السيادة" ما لم يقروا بصحة تخويله. وهو الأمر الذي استجاب له الحزب واصدر بياناً اقر فيه بذلك.