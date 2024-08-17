الداخلية تضبط عجلتين لسرقة المشتقات النفطية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (17 آب 2024)، ضبط عجلتين لسرقة المشتقات النفطية والقبض على سائقيهما في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوة من اللواء التاسع عشر شرطة اتحادية بالتعاون مع مفارز من وزارة النفط هيئة التفتيش ومن جهاز الأمن الوطني، ضبطت داخل كراج في منطقة الشعب شارع عدن عجلتين نوع صهريج والأخرى (كيا تحمل 3 براميل) بسرقة المشتقات النفطية".

وأضافت، إنه "تم إيداع سائقيهما التوقيف وحجز العجلتين استكمالاً للتحقيقات من قبل الجهات المختصة".