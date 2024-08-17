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للّصق التهمة بمدير إحدى الدوائر.. مواطن "يفتعل" حادثة اختطاف على يد مسلحين يستقلون "تاهو"


كشفت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (17 آب 2024)، عن جريمة خطف مفتعلة للإيقاع بمدير إحدى الدوائر بالاتفاق مع موقوف بالسجن.

وقالت قيادة الشرطة في بيان أنه" بعد ورود إخبار من أحد المواطنين ادعى تعرضه للخطف من قبل اشخاص معروفين من قبله يستقلون عجله نوع "تاهو" ضمن منطقة باب المعظم بتاريخ 13 من شهر آب الجاري، واطلقوا سراحه يوم 16 من الشهر ذاته ضمن سريع محمد القاسم بعد تعرضه للتعذيب بالات جارحة.

واضافت، أنه" تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة بغداد الجديدة، والتوجه إلى المستشفى وتدوين أقوال المواطن المخطوف، ولدى التعمق بالتحقيق حول صحة ادعائه، تبين إن حادث الخطف مفتعل من قبله، وقد قام بهذا العمل بالاتفاق مع أحد الموقوفين داخل السجن، والهدف منه لصق التهمة إلى (مدير إحدى الدوائر) ضمن منطقة الاعظمية ببغداد لوجود خلافات مع المتهم الموقوف.

وأشارت، الى أنه" من خلال فترة ادعائه بالخطف تبيّن أنه كان في محافظة أربيل، ولدى الكشف عليه من قبل الاطباء تبين أن الإصابات مفتعلة من قبله ليتم إيداعه التوقيف لإكمال التحقيق معه.

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