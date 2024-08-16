قسم الاعلام الحكومي في كربلاء يعد مركزا اعلاميا خاصة بزيارة الاربعين

اعد قسم الاعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء المقدسة مركزا اعلاميا خاصة بزيارة الاربعين.

وقال رئيس القسم توفيق الحبالي في تصريح صحفي :" لاجل دعم عملية التغطية الاعلامية والتغطيات الصحفية خلال زيارة الاربعين ، تمت اقامة مركز اعلامي ، لاجراء المقابلات والبرامج للقنوات الفضائية ، وزود المركز بخدمة الإنترنت عالية السعة تستطيع استيعاب حاجة الاعلاميبن في عملهم".

واضاف :" ان المركز سيزود الاعلاميين بالمعلومات والاحصئيات الخاصة بالزيارة ، مع تمكينهم من اللقاء بالمسؤولين الذين ستتم دعوتهم للمركز "