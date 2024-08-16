الصحة تؤكد عدم تسجيل اية اصابة بجدري القردة

اكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض جدري القدرة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية :" لم نسجل حتى الآن أية إصابة بهذا المرض، وعممنا إجراءات احترازية على كل المحافظات ودوائر الصحة و الكوادر الصحية وتم أخذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع اية حالة يشتبه بها ".

واضاف:" هناك فرق منتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات للتحري عن المرض في حال ظهور أعراض يشتبه معها إصابة أي مسافر بالمرض ، وفي حال رصد أية حالة مشتبه بها ستقوم الكوادر الصحية بعزلها وأخذ فحوصات منها والتأكد منها ".

وقد اعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة، بعد يوم على تسجيل السويد أول إصابة خارج إفريقيا بالسلالة الجديدة والأخطر من الفيروس الذي أودى بحياة المئات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيما كتب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، على حسابه في منصة "إكس": "يؤكد تحديد أول إصابة بجدري القرود في السويد ضرورة قيام البلدان المتضررة بالتصدي للفيروس معاً. ونحن نشجع جميع البلدان على تعزيز المراقبة، وتبادل البيانات، والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل، ومشاركة الأدوات مثل اللقاحات، وتطبيق الدروس المستفادة من حالات طوارئ الصحة العامة السابقة التي أثارت قلقاً دولياً في معالجة التفشي الحالي".