الامن النيابية تعلق على الضربة الايرانية المرتقبة لـ"اسرائيل".. الوضع خرج عن السيطرة

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن احتمالية شن ايران لضربة قوية ضد اهداف في عمق إسرائيل.

وقال اسكندر في حديث صحفي إننا "نتابع الاحداث الجارية الان في الشرق الأوسط، والمخاطر من انزلاقها الى حرب شاملة لكن حتى الان لا نعلم هل ستكون هناك ضربة إيرانية لأهداف في عمق إسرائيل ام لا ردا على اغتيال هنيه"، مستدركا بالقول "ولكن ما نعرفه لكل فعل ردة فعل وهذا هو المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان".

وأضاف ان "موقع العراق الجغرافي يجعله يتأثر باي توترات تحدث في الشرق الأوسط خاصة الحروب وهو يسعى فعليا الى نزع فتيل الكثير من التوترات"، مؤكدا ان "الأوضاع الحالية تقترب من الخروج عن السيطرة في ظل تشنج بلغ مستوى مثيرًا للقلق".

وأشار الى ان "عمليات الإبادة مادامت مستمرة في غزة لن يستقر الشرق الأوسط وهذا ما يجب ان يدركه العالم وان يمارسوا دور عادل في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم منذ 10 اشهر".

يذكر ان مصادر عراقية، كشفت يوم الخميس (8 آب 2024)، عن خفايا رسالة أمريكية وصلت الى العاصمة الإيرانية طهران مساء الاثنين الماضي عبر وسيط عراقي.

وقالت المصادر إن" أمريكا تشعر بقلق شديد نظرًا لتقارير أجهزتها المخابراتية من خطورة الأوضاع اذا ما اندلعت حرب مفتوحة وشاملة في الشرق الأوسط وتداعياتها على مصالح واشنطن في ظل وجود قرابة 40 قاعدة في مرمى الصواريخ الإيرانية يرافقها استغلال روسيا والصين ودول اخرى لأي نزاع في دعم أعداء أمريكا من باب الاستنزاف ردا على ما يحصل الآن في اوكرانيا".

وأضافت، ان" واشنطن طرقت ابواب كل البلدان العربية وحتى الإسلامية من أجل ثني طهران عن توجيه ضربة قاسية لتل ابيب تقود لحرب مفتوحة حتى انها قدمت رسالة مساء الاثنين وصلت عبر وسيط عراقي تتضمن بنودًا عدة ابرزها امكانية إعادة احياء الاتفاق النووي وترتيب الأوراق ذات الاهتمام المشترك في سوريا وغيرها، وامكانية التغاضي عن بعض العقوبات الاقتصادية وردع حكومة نتنياهو في نقاط عدة والضغط لإبرام اتفاق سلام في غزة متكافئ بين تل ابيب وحماس".

واشارت المصادر الى ان" الورقة الامريكية أخرت الضربة الايرانية التي كانت جاهزة وفق المعلومات يوم الاثنين الماضي، وربما تتاخر ايامًا اخرى، لافتة الى ان نتنياهو يريد الحرب المفتوحة لجر امريكا الى حرب مع ايران دون الاكتراث لتداعياتها على واشنطن والمنطقة".

وبينت المصادر، بأن" وصول وفد روسي رفيع كانت بمثابة رسالة بوقوف الكرملين الى جانب طهران وهناك بالفعل دعم تسليحي بدء يتدفق، ما يعني بأن اي حرب قادمة لن تكون ايران لوحدها في ساحة المعركة وهذا ما يثير قلق امريكا خاصة وان الاهتزازات الاخيرة في سوق المال كانت نتيجة أحداث الشرق الاوسط".