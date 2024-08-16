الأخبار

الامن النيابية تعلق على الضربة الايرانية المرتقبة لـ"اسرائيل".. الوضع خرج عن السيطرة


علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن احتمالية شن ايران لضربة قوية ضد اهداف في عمق إسرائيل.

وقال اسكندر في حديث صحفي إننا "نتابع الاحداث الجارية الان في الشرق الأوسط، والمخاطر من انزلاقها الى حرب شاملة لكن حتى الان لا نعلم هل ستكون هناك ضربة إيرانية لأهداف في عمق إسرائيل ام لا ردا على اغتيال هنيه"، مستدركا بالقول "ولكن ما نعرفه لكل فعل ردة فعل وهذا هو المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان".

وأضاف ان "موقع العراق الجغرافي يجعله يتأثر باي توترات تحدث في الشرق الأوسط خاصة الحروب وهو يسعى فعليا الى نزع فتيل الكثير من التوترات"، مؤكدا ان "الأوضاع الحالية تقترب من الخروج عن السيطرة في ظل تشنج بلغ مستوى مثيرًا للقلق".

وأشار الى ان "عمليات الإبادة مادامت مستمرة في غزة لن يستقر الشرق الأوسط وهذا ما يجب ان يدركه العالم وان يمارسوا دور عادل في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم منذ 10 اشهر".

يذكر ان مصادر عراقية، كشفت يوم الخميس (8 آب 2024)، عن خفايا رسالة أمريكية وصلت الى العاصمة الإيرانية طهران مساء الاثنين الماضي عبر وسيط عراقي.

وقالت المصادر إن" أمريكا تشعر بقلق شديد نظرًا لتقارير أجهزتها المخابراتية من خطورة الأوضاع اذا ما اندلعت حرب مفتوحة وشاملة في الشرق الأوسط وتداعياتها على مصالح واشنطن في ظل وجود قرابة 40 قاعدة في مرمى الصواريخ الإيرانية يرافقها استغلال روسيا والصين ودول اخرى لأي نزاع في دعم أعداء أمريكا من باب الاستنزاف ردا على ما يحصل الآن في اوكرانيا".

وأضافت، ان" واشنطن طرقت ابواب كل البلدان العربية وحتى الإسلامية من أجل ثني طهران عن توجيه ضربة قاسية لتل ابيب تقود لحرب مفتوحة حتى انها قدمت رسالة مساء الاثنين وصلت عبر وسيط عراقي تتضمن بنودًا عدة ابرزها امكانية إعادة احياء الاتفاق النووي وترتيب الأوراق ذات الاهتمام المشترك في سوريا وغيرها، وامكانية التغاضي عن بعض العقوبات الاقتصادية وردع حكومة نتنياهو في نقاط عدة والضغط لإبرام اتفاق سلام  في غزة متكافئ بين تل ابيب وحماس".

واشارت المصادر الى ان" الورقة الامريكية أخرت الضربة الايرانية التي كانت جاهزة وفق المعلومات يوم الاثنين الماضي، وربما تتاخر ايامًا اخرى، لافتة الى ان نتنياهو يريد الحرب المفتوحة لجر امريكا الى حرب مع ايران دون الاكتراث لتداعياتها على واشنطن والمنطقة".

وبينت المصادر، بأن" وصول وفد روسي رفيع كانت بمثابة رسالة بوقوف الكرملين الى جانب طهران وهناك بالفعل دعم تسليحي بدء يتدفق، ما يعني بأن اي حرب قادمة لن تكون ايران لوحدها في ساحة المعركة وهذا ما يثير قلق امريكا خاصة وان الاهتزازات الاخيرة في سوق المال كانت نتيجة أحداث الشرق الاوسط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يزور غرفة العمليات بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الخطة الامنية للزيارة الاربعينية
الصحة تؤكد عدم تسجيل اية اصابة بجدري القردة
فؤاد حسين : وقعنا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري مع تركيا
الامن النيابية تعلق على الضربة الايرانية المرتقبة لـ"اسرائيل".. الوضع خرج عن السيطرة
مسؤولة إدارة سجون النساء بداعش الارهابي في قبضة الاستخبارات والأمن
تحقيق النجف تمنع المدعو "زيد الطالقاني" من السفر وتأمر بالقبض عليه (وثائق)
النزاهة تدعو لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي
الخدمة السرية تعزز حماية ترامب على حساب بايدن
لجنة الإقامة والتغذية الإيرانية تستغرب "اختفاء المواكب الإيرانية في العراق
بغداد تتقصى رواتب الإقليم وترسل لجنة رقابية لتدقيق الـ"فضائيين"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك