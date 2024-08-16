مسؤولة إدارة سجون النساء بداعش الارهابي في قبضة الاستخبارات والأمن

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، الإطاحة بداعشية تعمل مسؤولة في إدارة سجون النساء وتوزيع الكفالات لعوائل عناصر داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارزها في خلية المهمات تمكنت من إلقاء القبض على إحدى عناصر عصابات داعش الارهابية، الصادره بحقها مذكرة قبض وفق المادة (1/4) ارهاب".

واضافت ان "المتهمة كانت تعمل ضمن مايسمى (كتيبة الخنساء) التابعة إلى مايسمى ولاية نينوى وكانت مسؤولة عن إدارة شؤون سجون النساء وتوزيع الكفالات لنساء داعش"، مبينة ان "العملية جرت في محافظة نينوى بالتنسيق مع شعبة مكافحة ارهاب ام الربعيين - مديرية شرطة نينوى".