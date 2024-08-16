الخدمة السرية تعزز حماية ترامب على حساب بايدن

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن تعزيز الخدمة السرية الأمريكية أمن المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن طريق نقل جزء من فريق حماية الرئيس جو بايدن إليه، بعد محاولة اغتياله الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، أن "الخدمة السرية قامت أيضا بتأمين الزجاج الباليستي، المصمم لصد الرصاص، لتوفير حماية معززة لترامب في التجمعات الانتخابية الخارجية المستقبلية، مبينة انه "تم نقل جزء من فريق الحماية الخاص بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الى ترامب".

وأضافت إن "إعادة تعيين أعضاء فريق الرئيس لمرشح هو أمر غير معتاد"، مشيرة الى أن "التهديد المتزايد بالعنف ضد ترامب، إلى جانب جدول سفر بايدن المخفض مؤخرا، جعل هذه الخطوة ضرورية وممكنة".

وأوضحت الصحيفة أن "المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكن لديه تعليق فوري، وامتنعت متحدثة باسم حملة ترامب عن التعليق".

وتعرضت الخدمة السرية لموجة انتقادات منذ 13 تموز، عندما تمكن مسلح من إطلاق النار دون عوائق على ترامب في تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بنسلفانيا.