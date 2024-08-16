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لجنة الإقامة والتغذية الإيرانية تستغرب "اختفاء المواكب الإيرانية في العراق


عبرت لجنة الإقامة والتغذية الإيرانية، عن استغرابها من "اختفاء المواكب الإيرانية في العراق"، حيث ان 72 موكبا يخدم في العراق حاليا من اصل ألفي موكب دخلت معداتها.

وقال امين اللجنة ماجد نامجو، بحسب ما نقلت وكالة انباء "راسا"، إن "بإمكان المشاركين في المواكب إرسال ممتلكاتهم ومعداتهم التي يحتاجونها إلى العراق من حدود مهران وخسروي والشلامجة فقط حتى 30 آب/أغسطس".

وأشار الى انه "لقد مر حوالي 20 يومًا حتى يتمكن الزائرون من إرسال المواد التي يحتاجونها إلى العراق، مبينا انه "ليس هناك في كربلاء موكب لسكن النساء، على الرغم من أن مقر الأربعين كان قد أعلن عن بدء المواكب في اليوم الأول من صفر".

وبدأ إرسال معدات المواكب في 5 آب (20 محرم) وتم حتى الآن نقل أكثر من 5 آلاف سيارة من معدات المواكب إلى العراق؛ وقد زار حتى الآن حوالي مليون إيراني زيارة الأربعين، لكن من بين 2000 موكب إيراني كان من المفترض تفعيلها في العراق، بحسب لجنة الإيواء والتغذية، "يخدم حاليا 72 موكبا إيرانيا في العراق فقط"، يعني أقل من 5% من المواكب المفترضة.

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لجنة الإقامة والتغذية الإيرانية تستغرب "اختفاء المواكب الإيرانية في العراق
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