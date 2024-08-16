بعد مواجهة مسلحة.. الإطاحة بأحد أخطر مروجي المخدرات في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن اعتقال احد اخطر تجار المخدرات بمنطقة المعقل في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان انه "بإشراف مباشر من قبل اللواء لطيف عبدالرضا السعد، قائد شرطة محافظة البصرة، نفذت قيادة الشرطة عملية أمنية نوعية أسفرت عن القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في منطقة المعقل"، مبينة ان "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة من قسم شرطة النجدة، والذي نجح في إلقاء القبض على المتهم رغم مقاومته المسلحة التي أسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة".

واضافت: "أثناء جولة احدى دوريات قاطع المعقل، تم ملاحظة تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص يستقلون دراجات نارية، مما أثار الشكوك وتم إبلاغ القيادة وعلى الفور أمر السيد قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل بإمرة مدير قسم النجدة والدوريات وفوج طوارئ الشرطة الرابع ونصب الكمائن في المنطقة وتم نشر عدة دوريات لمتابعة الأشخاص".

وأشارت القيادة الى انه "بعد مطاردة مثيرة، أطلق المجرم عدة أعيرة نارية على الدوريات، مما أسفر عن إصابة احد عناصر الشرطة وعلى الرغم من إصابته، أكمل الاشتباك مع المجرم والسيطرة عليه، وبعد مطاردة تم إلقاء القبض على متهمين آخرين كنا معه ،وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي بالإضافة إلى دراجة نارية غير مسجلة".

ولفتت الى انه "نُقل المفوض المصاب إلى طوارئ مستشفى الموانئ التعليمي لتلقي العلاج، فيما أكدت التحقيقات أن المتهم كان من أبرز مروجي المخدرات في المنطقة".

وختمت القيادة: "بفضل الجهود الحثيثة والتنسيق العالي، نجحت شرطة البصرة في توجيه ضربة قاسية لتجارة المخدرات في المحافظة، مؤكدين التزامهم المستمر بحماية المجتمع من آفة المخدرات والجريمة. وتؤكد هذه العملية التزام قيادة شرطة محافظة البصرة، بمكافحة الجريمة والمخدرات في المحافظة، وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ استراتيجيات أمنية صارمة تهدف إلى حماية المجتمع وتطبيق القانون بفعالية".