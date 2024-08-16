الداخلية تصدر ستة توجيهات لمجابهة الشائعات خلال الزيارة الاربعينية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، ستة توجيهات لمجابهة الشائعات التي قد تروج خلال الزيارة الأربعينية.

وأشارت الداخلية في بيان الى، ان "هناك نفوس مريضة تتعمد اثارة الفتن وفك اللحمة بين مجتمعنا بترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة" داعية الى "عدم تداول الاخبار قبل التحقق من صحتها".

وحثت الداخلية الزائرين الى "الاخبار عن مروجي الشائعات وعدم التردد في اخبار القوات الأمنية، وافساح المجال أمامها والتعاون معها في حال حدوث أي ظرف طارئ".

وشددت على "عدم تصديق الشائعات المغرضة لأنها تثير الهلع بين المواطنين".

وبينت الداخلية، ان "الشائعة تكون عادة مجهولة المصدر لذا لابد ان العدو هو مصدر كل الشائعات فعلى الزائر الانتباه".