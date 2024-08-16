توجيهات حكومية بخصوص الحوادث المرورية المروعة خلال الزيارة الاربعينية

وجّه رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية من خلال مديرية المرور العامة وكذلك الدوائر الساندة، بالعمل على تسخير جميع الإمكانيات لمنع وقوع حوادث السير خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأكد السوداني على الاستنفار التام لمديرية المرور العامة ونشر مفارزها في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون ومتابعة عمل الكاميرات والرادارات على الطرق الخارجية.

بالمقابل، دعت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين جميع أصحاب المركبات الى توخي الحذر خلال سيرهم وعدم تجاوز السرعة المحددة والانتباه والتعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية لتجنب الحوادث المرورية خلال هذه الزيارة المليونية.