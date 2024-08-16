إصابة أكثر من 70 زائرًا إيرانياً بحادثين منفصلين

أصيب 64 شخصا بحادث سير بين شاحنة تقل زائرين إيرانيين وصهريج وقود على الطريق السريع بين الديوانية والناصرية جنوب البلاد. ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في العراق، عن تفاصيل وتطورات الحادث، حيث اشارت الى انه فجر اليوم اصطدمت حافلة تقل زائرين إيرانيين بشاحنة وقود عراقية، حيث أصيب 64 شخصا، بينهم 61 زائرا إيرانيين و3 زائرين عراقيين. وأصيب 18 شخصا من الزائرين، فيما كان 46 منهم تحت الرعاية المؤقتة في طوارئ مستشفى الديوانية، فيما يخضع شخص واحد لعملية جراحية، بالإضافة الى وفاة السائق. كذلك أصيب 10 زائرين إيرانيين أيضا بحادث سير في محافظة ديالى خلال الساعات الماضية.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام