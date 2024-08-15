الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مقاطعة التركمان: منحوا 20 منصباً في كركوك وحقوقهم محفوظة

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس الحاج عادل، اليوم الخميس (15 آب 2024)، أن حقوق ومناصب المكون التركماني في كركوك ستكون محفوظة، مبيناً أنه تم منحهم 20 منصباً في المحافظة.

وقال الحاج عادل في حديث صحفي إن "الاتحاد الوطني لم يتعامل في كركوك بتقاسم المناصب وفقا لعدد المقاعد لكل مكون، فالتركمان لديهم مقعدين فقط، ولكنهم أخذوا مناصب لم يحصلوا عليها على مدار العقود الماضية".

وأضاف أن "التركمان حصلوا على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة والنائب الأول للمحافظة، ومعاون المحافظ، وحوالي 18 منصبا لمدراء عامين ورؤساء وحدات إدارية وغيرها".

وأشار إلى أن "هذه المناصب ستبقى محفوظة وسيتم شغلها من قبل ممثلي المكون التركماني، سواءً من قبل الجبهة التركمانية، أو باقي ممثلي التركمان".

وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات"، مبينة انها ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميشهم باي حال من الأحوال.