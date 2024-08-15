القبض على إرهابي وتاجر مخدرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، (15 آب 2024)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما بتهمة الإرهاب والآخر تجارة المخدرات في محافظة الأنبار.

وقال اعلام المديرية في بيان انه "وبعمليتين منفصلتين وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة السابعة والعاشرة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، أسفرتا العمليتين عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل بصفوف التنظيم بصفة مقاتل وقد شارك بالعديد من الهجمات الإرهابية على قواتنا الأمنية البطلة سابقاً في منطقة ابو طيبان بقضاء الرمادي وهو مطلوب وفق للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)".

وأشار الى، ان "المتهم الآخر تاجراً للمخدرات في قضاء القائم وهو مطلوب وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات الذي كان بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والذي كان يروم بيعها وتوزيعها في القضاء".

ولفت البيان الى "تسلمين المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".