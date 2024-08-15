النزاهة: القبض على معاون مدير عام شركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّ مُعاون المدير العام للشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط؛ لتسبُّبه بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض على معاون المدير العام للشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط؛ على خلفيَّة قيامه بالمُوافقة على إدخال (197) مُحوّلة كهرباء قدرة الواحدة منها (400kv) إلى مخازن الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بدون عقد تجهيزٍ".

واضافت ان "المُتَّهم قام بتوجيه مدير المخازن في الشركة بوجوب تسلُّم المُحوّلات وإدخالها مخزنياً بشكلٍ مُخالفٍ للقوانين والأنظمة والتعليمات"، لافتة إلى أن "المحكمة أصدرت أمر القبض وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".