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"الفضائيون يعودون للواجهة".. رقم صادم وجهل بأعدادهم في أجهزة أمن كردستان


أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الخميس (15 آب 2024)، أن حكومة إقليم كردستان لا تمتلك إحصائية بأعداد الأجهزة الأمنية في الإقليم.

وقال محمد في حديث صحفي إنه "لا الحكومة الاتحادية ولا حكومة إقليم كردستان تمتلكان أرقاما وإحصائيات وبيانات خاصة بأعداد الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش و(الزيرفاني) والاستخبارات والبارستن وغيرها".

وأضاف، أن "معدل أرقام الفضائيين في تلك الأجهزة كبير جدا، وخاصة في صفوف قوات البيشمركة، حيث يصل العدد إلى حوالي بين 60 - 80 ألف فضائي، وهذه أرقام كبيرة، وأعداد تستفيد منها الأحزاب المسيطرة داخل الإقليم".

وأضاف، أنه "حسب قرار المحكمة الاتحادية، فأن كل دائرة تستطيع إرسال قوائم رواتب موظفيها الى وزارة المالية الاتحادية دون العودة الى حكومة الاقليم ويتم توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية وتصرف لهم الرواتب بشكل مستمر وفي موعدها المحدد دون أي تأخير.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الاقليم وحتى المدنية.

وينتظر افراد ومنتسبو قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الأخرى، منذ أكثر من شهرين حسم موضوع قوائم رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان.

و"الفضائيون" والقوات الامنية الكردية هي المشكلة الاكبر التي تعيق تنقيح قوائم الرواتب في الاقليم، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سوران عمر، الذي يثني على خطوة "القوات 70" لتقديم قوائم رواتب منتسبيها من قوات البيشمركة بشكل مباشر الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ويصفه بالقرار الجيد وخطوة قانونية تتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية.

وبعد فترة طويلة قررت الحكومة الاتحادية صرف رواتب قوات البيشمركة والقوات الامنية الأخرى شريطة تدقيق القوائم وإزالة الاسماء المكررة و"الفضائيين".

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