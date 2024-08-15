وزير الخارجية : سنصل إلى تفاهمات معينة مع الجانب التركي حول معسكر بعشيقة

اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين انه :" سيتم التوصل الى تفاهمات معينة مع الجانب التركي حول معسكر بعشيقة".
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في انقره :" ان العراق قرر ان يضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الأاحزاب المحظورة".
وبشأن الاوضاع في غزة ، اكد :" ان المنطقة ما زالت تحت فوهة النيران ، والعراق يقف بالضد من اي حروب في المنطقة".
واضاف:" نحن قلقون من شدة التوترات في المنطقة وما يحصل في غزة، و نسعى إلى وقف اطلاق النار "
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