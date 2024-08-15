حريق بمدرسة تحتوي على المخزن المركزي لكتب تربية سامراء

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق بمدرسة تحتوي على مخازن كتب تربية سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما اشارت الى ان سبب الحادث تماس كهربائي.

وذكر اعلام التربية في بيان ان "تماساً كهربائياً في محولة كهرباء تسبب بحريق بإحدى المدارس في سامراء بمحافظة صلاح الدين، والتي تحتوي على المخزن المركزي لتجهيز الكتب لقسم تربية سامراء".

وأضاف، البيان، ان "مدرسة صلاح الدين تقع في حي الزراعة بمدينة سامراء، وفرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها وساعدت في إخماد الحريق"، مشيرا الى ان "عجلات الدفاع المدني خاصة بالعتبة العسكرية".

وتابع، انه "تم السيطرة على الحريق الذي نشب في سكراب للرحلات والأثاث"، مبينا ان "مخازن الكتب المركزية لم تتضرر".