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في قرار مفاجيء ومستنكر ومستهجن .... وزارة الخارجية تعلن تاجيل انسحاب القوات الامريكية في العراق
الأخبار
في قرار مفاجيء ومستنكر ومستهجن .... وزارة الخارجية تعلن تاجيل انسحاب القوات الامريكية في العراق
وكالة انباء براثا
81
2024-08-15
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