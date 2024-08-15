امنية البصرة: دخول اكثر من 140 الف زائر عبر منفذي الشلامجة وسفوان لأداء زيارة الاربعين

اعلن رئيس اللجنة الأمنية، في مجلس البصرة، عقيل الفريجي " ان عدد الزوار من منفذي الشلامجة وسفوان تجاوز الـ 140 ألف زائر باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لاداء زيارة الاربعين ".

وقال ان" العام الحالي شهد رغبة قوية وتنظيما مشتركا بين الجانبين الإيراني والعراقي وبأعلى المستويات في عملية تفويج الزائرين ،لإنجاح زيارة الأربعين "، مبينا " ان" اساس نجاح هذا العمل النوعي يعود الى رغبة كلا الطرفين " الإيراني والحكومة المحلية في البصرة " بالإضافة الى وزارة الداخلية ، وتعاضد الجميع في هذه الجهود الأمنية والخدمية من اجل الوصول الى اعلى مستوى من الخدمة لزوار الاربعين ، وبالخصوص عبر منفذ الشلامجة الذي يعد المنفذ الحدودي الأكبر في البصرة والذي شهد استقبال اكثر من 100 الف زائر حتى الان ، فيما بلغ عد الزوار عبر منفذ سفوان الحدودي اكثر من 40 الف زائر " .

واضاف ان" هذه الرغبة والتعاون المشترك عززت هذه الجهود الحكومية وتحولت الى عمل فعلي ناجح ونوعي بتسهيل تفويج الزوار ، وتأشير الجوازات ، وتقديم الخدمة من قبل المواكب الحسينية"