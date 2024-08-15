الداخلية تنفي وجود أشخاص يريدون نشر "الإيدز" بين زائري الأربعينية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 15 أب/ أغسطس 2024، بيانًا حول حقيقة وجود أشخاص يريدون نشر فيروس الإيدز بين زائري الأربعينية.

الوزارة ذكرت في البيان، "بين وقتٍ وآخر تثار مجموعة من الشائعات المغرضة من بينها ما تصدر هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي حول (وجود أشخاص سيتواجدون خلال هذه الفترة في المناطق وعلى امتداد الطرق المؤدية لكربلاء المقدسة يدعون انتماءهم لكلية الطب وهم مكلفون لتقديم الخدمات الطبية بالمجان من خلال قياس نسبة السكر بأجهزة غايتها نشر فايروس الإيدز بين الزائرين، وكذلك انتشار مندوبين لقياس صلاحية المياه بحجة شركات فلاتر لتحلية مياه الشرب)".

وبحسب البيان، فإنه "بعد التحري والبحث، تأكد عدم صحة هذه المعلومات الواردة في المنشور"، داعيا الجميع إلى "أخذ الحيطة والحذر في عملية نقل وأخذ المعلومات ومن مصادرها الرسمية وعدم تصديق الشائعات".