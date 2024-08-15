الحشد الشعبي يطلق عملية امنية ضمن خطة تأمين زائري الاربعين بخانقين في ديالى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية ضمن خطة تأمين زائري الاربعين بخانقين في ديالى.

وقالت الهيئة في بيان:"انطلقت قوات اللواء23 ضمن قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي ، اليوم الخميس، بعملية أمنية في المناطق الحدودية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى".

واضافت ,ان هذه العملية تاتي لتوفير الحماية الكاملة للزائرين الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي حيث شملت جبال دراوشكة ووادي عوسج ضمن قاطع المسؤولية".

واشارت الى ان العمليات الامنية تتواصل من اجل تأمين طرق الزائرين القاصدين المشاركة في زيارة الأربعين بكربلاء المقدسة".