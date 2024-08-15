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السوداني يوجه بعقد اجتماع دوري كل شهرين لمتابعة تقدم العمل بمطار كربلاء الدولي


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بعقد اجتماع دوري كل شهرين لمتابعة تقدم العمل في مطار كربلاء الدولي، مشدداً على أهمية العمل السريع لإدارة المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية لخدمة النقل الجوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان  إن "الطائرة التي تقل السوداني والوفد المرافق له، هبطت صباح اليوم الخميس، على أرض مطار كربلاء الدولي، بعد أن وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة".

وأضاف المكتب، أن "السوداني عقد اجتماعاً فور وصوله، بحضور وزير الداخلية ومحافظ كربلاء، والأمين العام للعتبة الحسينية، ضم عدداً من المستشارين والمديرين العامين، والمسؤولين عن المشروع والشركة المنفذة، حيث أعرب عن سعادته للنزول على مدرج المطار، وتثمينه لجهود الوزارات المعنية، والعتبة الحسينية المساهمة والحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، والوزارات الاتحادية المعنية لما قدمته في سبيل إنجاز هذا المشروع الستراتيجي"، واصفاً المطار بأنه "واجهة مهمة ومشرقة من واجهات العراق الدولية، ومنفذ لاستقبال الزائرين من كل أنحاء العالم".

وتابع المكتب، أن "السوداني أجرى جولة في منشآت المطار وأقسامه ومرافقه التشغيلية، والتقى بالملاكات الهندسية المنفذة، كما استمع إلى عرض شامل عن سير العمل الذي وصل إلى مراحله الاخيرة، حيث أعرب عن أمله بتشغيل المطار خلال الزيارة القادمة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وبحسب البيان، وجه السوداني بـ"عقد اجتماع دوري كل شهرين لمتابعة تقدم العمل في مطار كربلاء الدولي، وفي مطاري الناصرية والموصل الدوليين"، مشدداً على "أهمية العمل السريع لتوفير أفضل السبل لإدارة المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية لخدمة النقل الجوي".

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