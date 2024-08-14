وزير الخارجية يصل الى أنقرة

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، (14 آب 2024)، الى العاصمة التركية أنقرة.

وقال حسين في تغريدة بمنصة (إكس) :وصلنا العاصمة أنقرة لعقد عدد من اللقاءات الهامة، ومن بينها لقاء مع الصديق وزير الخارجية التركي".

وبين "سنبحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بما يصب في مصلحة بلدينا".

وكانت وكالة رويترز كشفت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد عراقي وصل تركيا مع حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان، حول تطبيق الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارته الأخيرة الى بغداد وملف التواجد العسكري التركي داخل العراق.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لها بأن المباحثات ستتضمن شرطا تركيا بإعلان الحكومة العراقية تنظيم حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، بالإضافة الى التفاوض حول تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وانشاء "غرفة تخطيط عسكري مشتركة" لإدارة التحركات التركية داخل البلاد.

وأوضح الدبلوماسي التركي الذي رفض الكشف عن هويته للوكالة، أن حكومة انقرة "تتوقع" من الحكومة العراقية "إعلان حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في اقرب وقت ممكن"، مشيرا الى أن المباحثات حول التواجد التركي في العراق ستكون مرتبطة بـ"قرار بغداد" حول تواجد الحزب.