النائب العطواني لوفد أمريكي: عقوبات الخزانة على 14 مصرفا عراقيا مجحفة ودون سابق إنذار

أبلغ رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، (14 آب 2024)، وفداً أمريكياً بوجود "عقوبات أمريكية مجحفة" بحق مصارف عراقية.

وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة ان العطواني "استقبل اليوم، وفداً من السفارة الأمريكية لدى بغداد برئاسة الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية (جولي جولز)، وبين ان الموازنة الثلاثية تمثل رسالة مهمة للدول والشركات الأجنبية بأن وضع العراق المالي جيد ولا توجد عرقلة أو توقف في التعاقدات والتنفيذ".

ولفت العطواني الى، ان "العراق غني بثرواته وطاقاته وكل مايحتاجه هو الإدارة الحكيمة للمال". وأضاف "نعاني من مشكلة عقوبات الخزانة الامريكية المجحفة بحق 14 مصرفا عراقيا دون سابق إنذار".

وبحث اللقاء بحسب البيان "سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين العراق والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الاطار الستراتيجي، وتفعيل مضامينها الاقتصادية المتعلقة بتطوير القدرات والمساعدة في إصلاح النظام المالي والمصرفي".

من جانبه، أشاد وفد السفارة الأمريكية "بتجربة الموازنة الثلاثية لما لها من انعكاسات ايجابية ملموسة على صعيد تحسين الوضع المعيشي للعراقيبن وتمكين الحكومة من تأدية واجباتها، مؤكدا استعداده للتعاون والعمل المشترك مع اللجنة المالية لحل المشكلات القائمة بين الخزانة الامريكية والمصارف العراقية" وفقاً للبيان.