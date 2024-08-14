فتح جسر الفاضلية بين محافظات (بغداد، بابل ،كربلاء المقدسة) غدا الخميس لتسهيل حركة الزائرين

اعلنت وزارة الداخلية،اليوم الاربعاءعن،فتح جسر الفاضلية بين محافظات (بغداد، بابل ،كربلاء المقدسة) في منطقة جرف النصر غدا الخميس لتسهيل حركة الزائرين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان:"ان اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين وجهت بفتح جسر الفاضلية بين محافظات (بغداد، بابل ،كربلاء المقدسة) في منطقة جرف النصر وهو طريق مختصر الى كربلاء المقدسة، في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم غد الخميس لتسهيل حركة وانسيابية الزائرين خلال هذه المناسبة الخالدة وسيكون هذا الطريق مخصصا للعجلات فقط ذهاباً وإيابا".