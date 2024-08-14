الحوزة العلمية في النجف الأشرف تطلق مشروعها التبليغي لزيارة الأربعين

أطلقت الحوزة العلمية في النجف الأشرف مشروعها التبليغي الخاص بزيارة الأربعين، بحضور نخبة من فضلاء وأساتذة وطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف و ممثلين عن العتبات المقدسة و الوقف الشيعي وأساتذة الجامعات .

وتضمنت فعاليات المشروع التبليغي كلمات عقائدية توجيهية أخلاقية تتعلق بالتعامل مع الزائرين.

كما تضمن المشروع اقامة الملتقى الشبابي الثاني لطلبة الجامعات العراقية تحت شعار ( زيارة الأربعين مسيرة و بصيرة ) ، شارك فيه قرابة ٢٠٠٠ طالب جامعي من مختلف الجامعات العراقية .