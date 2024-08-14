فجر دار ضيافة بإحدى المحافظات.. القبض على "داعشي" في الدورة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء (14 آب 2024)، القبض على "داعشي" فجر دار ضيافة بإحدى المحافظات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "بعد توفر معلومات تفيد بتواجده وتحركاته ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة (الآلية) شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة ارهاب الدورة، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت ان "الإرهابي مشترك بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين الامنين وتفجير دار ضيافة في إحدى المحافظات"، مؤكدة انه "تم احالته الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".