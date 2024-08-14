المشهداني يعلق على ترشيحه لرئاسة البرلمان: سنعمل لمصلحة الدولة العراقية أولاً

علق النائب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، على ترشيحه لرئاسة البرلمان من قبل تحالفي العزم والسيادة، مؤكداً أنه "سيعمل من اجل مصلحة الدولة العراقية أولاً"، في أشارة "خطيرة" الى أن ترشيحه وتسنمه المنصب سيمنع "مشاريع الفدرلة التي يدعم بها من الخارج".

وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء امس الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وأوضح التحالفان في بيان مشترك، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة".

وأكد العزم والسيادة "تمسكمها بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته".

ولفت البيان الى ان "هذا الترشيح يأتي في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة".