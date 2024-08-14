الغاء حكم المؤبد والافراج عن الضابط عمر نزار

قررت محكمة التمييز الاتحادية، الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد صدور حكم سابق بحقه بالمؤبد عن "حادثة جسر الزيتون".

وأظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، "توجيه محكمة التمييز، بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والافراج عنه".

وجاء القرار بحسب الوثيقة، "لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".