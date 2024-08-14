قتل احدهما وأصيب آخر.. عملية نوعية للداخلية تطيح بأثنين من كبار تجار المخدرات في الديوانية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، الإطاحة بأثنين من كبار تجار المخدرات في محافظة الديوانية بقتل احدهما وإصابة الأخر.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية تمكنت بالساعة 0345 من فجر هذا اليوم الأربعاء وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة عبر جمع المعلومات والتعقب والتحري لتحركات المجرمين من الإطاحة بأثنين من كبار تجار المخدرات في المحافظة".

وأضافت، إن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الحمزة الشرقي واشتبكت معهما بعد حصول تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية والمطلوبين وقتل على اثر ذلك احدهما وأصيب الأخر الذي ما زالت عملية البحث والتحري عنه مستمرة بعد أن لاذ بالفرار, وضبطت القوة الأمنية المنفذة للعملية أسلحة استخدمها تجار المخدرات".

وتابعت: "العملية أسفرت أيضا عن إصابة مدير شؤون المخدرات في المحافظة إصابة متوسطة نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة".