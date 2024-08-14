الاستخبارات والأمن تطيح بـ"داعشي خطير" في كركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء (14 آب 2024) الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي لتنظيم داعش في كركوك والقاء القبض على 5 تجار مخدرات في المثنى ونينوى

وقالت المديرية في بيان، ان" خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة لها تمكنت من الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي لعصابات داعش بصفة مسؤول الدعم اللوجستي بمحافظة كركوك، ويعد من أبرز الأهداف المطلوبة إلى المديرية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب، جاء القبض بالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن كركوك.

وأضافت، ان" مفارز المديرية العامة القبض على 5 تجار مخدرات بالجرم المشهود في محافظتي نينوى والمثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات.