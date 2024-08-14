المفوضية تتعهد لرئاسة الإقليم بـ"بحياديتها ونزاهة انتخابات كردستان"

جددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، دعمها لإنجاح إجراء انتخابات برلمان كردستان المقررة في 20 تشرين الأول المقبل و"مواجهة كل التحديات والعقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية".

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال رئاسة إقليم كردستان لوفد رفيع من المفوضية العليا للانتخابات إنه "لا يوجد أي عقبات أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان"، مشدداً على "تقديم كل الدعم للمفوضية في سبيل إنجاح العملية".

وأشار، إلى "وجود بعض النقاط التي كانت جديرة بالنقاش والبحث خلال الاجتماع مع وفد المفوضية الذي بدوره رد على جميع الاستفسارات".

من جهته، قال رئيس وفد المفوضية عمر أحمد، إن "الاجتماع بحث جهود أسبوع مليء بالأنشطة الخاصة بالانتخابات، حيث أن الاستعدادات تمت وفقاً للجدول الزمني المحدد".

وفي حديثٍ موجه "للمواطنين والأحزاب السياسية والمرشحين"، قال أحمد إن العملية ستجرى "بنزاهة وبأكثر الطرق شفافية وحيادية"، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم أعربتا عن استعدادهما الكامل لدعم للمفوضية في سبيل إنجاز المشروع بشفافية ونزاهة".