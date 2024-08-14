رئيس الوزراء: العدوان الصهيوني على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العدوان الصهيوني على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وقال السوداني- في كلمة خلال حضوره الصلاة المشتركة من أجل إنهاء العدوان على غزة، في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد: إن "الاستهداف الممنهج والإبادة الجماعية في غزة يحصل أمام صمت دولي ونحن بأمس الحاجة إلى الوحدة".

وأضاف "مر أكثر من 10 أشهر والقتل والدمار يستهدف الفلسطينيين"، مؤكدا، أن "بيان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أشار بوضوح إلى توحش جرائم الكيان الصهيوني في غزة الذي بات يهدد استقرار المنطقة والعالم".

واختتم بالقول: "لن نسمح لأي طرف العبث بأمن العراق".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد حضر، عصر اليوم الأربعاء، الصلاة المشتركة من أجل إنهاء العدوان على غزة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد./