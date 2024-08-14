الاستخبارات تزود القوات الأمنية بـ"أطلس" توضيحي لطريق الزائرين

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، تزود قيادات العمليات بـ"أطلس" توضيحي لتأمين الزيارة الأربعينية.

وقالت المديرية في بيان إنه "ضمن تأمين خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ونتيجة للدور المهم الذي تلعبه المديرية العامة للاستخبارات والأمن، ساهمت المديرية الصورية بإعداد (أطلس) توضيحي يحتوي على صور جوية للطرق والمحاور التي يسلكها الزائرون باتجاه كربلاء المقدسة، وتسليمها إلى مقرات القيادات المسؤولة عن تأمين الزيارة، ليمكنها من تنفيذ العمليات الاستباقية وتأمين مسير الزائرين، وإتمام الزيارة المليونية بأمان وسلام".